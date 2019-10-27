ترامب يؤكد مقتل البغدادي في سوريا ويشدد على مواصلة الحرب ضد الإرهاب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأحد مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية،(داعش) الإرهابي في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا،مشددا على ضرورة مواصلة الحرب على التنظيم المتطرف.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن القوات الأمريكية شنت عملية عسكرية نوعية خلال الليل ونجحت في تنفيذ مهمتها، مشيرا إلى أنه لم تزهق أيه أرواح أمريكية خلال تلك العملية.

وأضاف "إنه عقب تنفيذ عملية قتل أبوبكر البغدادي تمكن الجنود الأمريكيون من الحصول على خطط داعش المستقبلية من داخل منزل البغدادي"..مضيفا "أن مقتل البغدادي يبرهن على سعي الولايات المتحدة الدؤوب وراء ملاحقة قادة الإرهاب ويعبر عن التزامها بهزيمة "داعش" الدائمة والمنظمات الإرهابية الأخرى.

وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي "أعلنا خلال الشهر الماضي عن مقتل حمزة بن لادن وهو يعد إبن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن حيث كان لديه أفكار متطرفة تجاه أمريكا والعالم وكان الوريث الواضح لزعيم القاعدة كما أنه كان إرهابيا يقمع ويقتل الأبرياء".

وقال الرئيس الأمريكي "يجب أن يعرف أولئك الإرهابيون أننا سندمرهم"..مشيرا إلى أن البغدادي كان هاربا لسنوات طويلة قبل أن يتسلم رئاسة الولايات المتحدة ولكن بناء على توجيهاته كقائد أعلى للقوات المسلحة الأمريكية،تم تدمير خلافته بنسبة 100 بالمائة خلال مارس الماضي".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستستمر في ملاحقة إرهابيي "داعش" المتبقين ليلقوا نفس النهايةّ، و"هذا ما سينطبق على أي منظمات إرهابية أخرى"، مشيرا إلى أن "البغدادي والخاسرين الآخرين لم تكن لديهم أي فكرة عن مصيرهم"، واصفا إياهم بالكلاب المسعورة .

القضاء على البغدادي لا يعني القضاء على تنظيم داعش الإرهابي

من جهته أكد مسؤول رفيع في البنتاغون أن القوات العسكرية الامريكية شنت اليوم عملية عسكرية واسعة ضد تجمع لمواقع التنظيم الارهابي ،موضحا أن "وحدة عسكرية أمريكية خاصة نفذت عملية إنزال ضد تجمع تنظيم داعش الإرهابي،في محافظة إدلب السورية وجرت "تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم الزعيم الملقب بأبو بكر البغدادي".

وأضاف المسؤول في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية، أن "البغدادي قتل بعدما قامت أجهزة استخباراتية أمريكية بالتأكد من موقعه وقد تمت تصفيته على الفور والتحفظ على جثته"، موضحا في الوقت ذاته أن فحص الحمض النووي قد أثبت التعرف على هوية البغدادي.

وأشار إلى أن مقتل البغدادي لا يعني نهاية الحرب ضد تنظيم "داعش" وأن العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي ستتواصل.

ويتكتم البنتاغون على مصير جثة البغدادي - حسبما أوردته الحرة- إلا أنه يؤكد أن العملية تمت داخل محافظة إدلب السورية، وأن وكالة الاستخبارات المركزية "ال سي ي يه" تعاونت مع جهاز أمني إقليمي في تحديد مكان البغدادي ورصد تحركاته.

وشنت مروحيات عسكرية برفقة طائرات حربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم غارة جوية على قرية "باريشا" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا،يرجح أن أبو بكر البغدادي قتل في الغارة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق.

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبدالرحمن، إن "ثماني طائرات مروحية خرجت من شمال شرق حلب في الساعة 12:30 صباحا (بالتوقيت المحلي) رافقتها طائرة حربية شنت غارة ودخلت في اشتباكات مع عناصر متحصنة في منزل قرب منطقة غرب قرية "باريشا" في إدلب"، مضيفا أن "المروحيات دليل على أن العملية كانت تتضمن إنزالا بريا ورغبة في إعتقال القيادي الذي كان متحصنا في ذلك المنزل"، لافتا إلى أن المنزل "يعود بالفعل إلى قيادي جهادي لم نكن نتوقع أنه البغدادي".