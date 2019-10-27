تم اليوم الأحد تنصيب فنيدس بن بلة مديرا عاما لجريدة الشعب خلفا لأمينة دباش التي أنهيت مهامها.

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، خلال مراسم التنصيب أن جريدة الشعب "تكتسي أهمية بالغة على الساحة الاعلامية" وأنه "ينبغي الحفاظ عليها أيا كانت الظروف، خاصة في هذا الظرف العسير الذي يستوجب على كل واحد منا أداء واجبه بمسؤولة عالية".

يشار إلى أن السيد بن بلة بدأ مسيرته المهنية في الثمانينيات كمحرر صحفي بجريدة "أضواء" الاسبوعية ثم انتقل الى جريدة "الشعب" التي بقي يشتعل بها الى غاية اليوم، حيث تقلد عدة مناصب أهمها رئيس تحرير القسم الدولي ومديرا للتحرير.