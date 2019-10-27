الجولة الثانية : إنهزام المجمع البترولي أمام نادي الشرطة المالي (76-83)

سجل ممثل الجزائر، المجمع البترولي في المنافسة الجديدة، الرابطة الافريقية لكرة السلة، أول هزيمة له في هذه الدورة مساء هذا الأحد أمام نادي الشرطة المالي بنتيجة (76-83)، الشوط الأول (29-37) في لقاء الجولة الثالثة جمع بينهما بباماكو (مالي) لحساب المجموعة الأولى للمنافسة.

وكان المجمع البترولي قد ضمن مسبقا تأهله للدور الثاني بعد تسجيله للفوز في المباراتين الأوليين أمام على التوالي النصر الليبي بنتيجة (106-80)، ونادي سلاك الغيني بنتيجة (96-50).

عقب الدور الأول يتأهل الأولان ضمن"نخبة أفضل 16 فريقا في الدور الثاني.

وكانت الجمعية الوطنية لكرة السلة"أن بي آي"الأمريكية (NBA) والاتحاد الدولي للعبة قد أعلنا شهر فبراير الفارط عن إنشاء بطولة محترفة في إفريقيا، حيث تعد أول مشاركة للـ"أن بي آي"الشهيرة في منافسة خارج شمال أمريكا.

ويضم الدور التمهيدي الأول للمنافسة 32 فريقا موزعا على ست مجموعات (1, 2, 3, 4, 5, 6)، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني, اضافة الى أربعة أندية ستستفيد من بطاقة دعوة، إلى الدور التمهيدي الثاني الذي سيتكون من 16 تشكيلة ("نخبة-16").

وتلتحق أحسن ستة أندية من "النخبة 16" بأبطال أنغولا، مصر، المغرب، نيجيريا، السنغال وتونس لتشكيل الجدول النهائي (مجموعتين من ستة أندية) للدورة الأولى من الرابطة الإفريقية لكرة السلة في 2020.

وخلال "الموسم العادي"الذي سينطلق شهر مارس، كل فريق من الـ12 ناديا يخوض 5 مقابلات، ليتأهل أحسن ثلاثي من كل مجموعة إلى"مجموعة الستة الممتازة"، حيث يتقابل الأربعة الأوائل في نهاية فصل الربيع بكيغالي (رواندا) خلال الدورة النهائية (نصف النهائي بتأهل مباشر).

المصدر: واج