المسرحية الصامتة "موزاييك ": تجاوب كبير للجمهور الوهراني مع العرض

تابع محبو الفن الرابع بوهران اليوم الأربعاء بقاعة المعهد البلدي للموسيقى " أحمد وهبي " العرض الأول لمسرحية "موزاييك " من نوع "البانتوميم" (الصامت) من إخراج و تصميم الهواري غفور بوزبوجة و فكرة الفنان سيدي محمد بلفاضل.

وقد تجاوب الجمهور كثيرا مع هذا العرض المسرحي الذي يعتبر من المسرح الميمي أو الصامت بحيث يعتبر هذا العمل الفني ثاني تجربة لفريق العمل بعد النجاح الذي حققته مسرحية " سيرك المهرجين " , وفقا لما أبرزه صاحب فكرة هذا الإنتاج المسرحي الجديد.

وتنقل مشاهد المسرحية التي أدى أدوارها 10 ممثلين منهم ممثلتين من ليبيا قصة شاب يهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعند وصوله الى المطار يسمع بوقوع هجمات 11سبتمبر 2001 والتي كان لها تأثيرا سلبيا على مجريات حياته مما دفعه إلى التشرد في الغربة و يدخل السجن ثم يخرج منه قبل أن يعود إلى ارض الوطن في نعش , إستنادا للفنان بلفاضل.

المسرحية تتوغل في أزمات انسانية لفترة ما بعد هجمات 11سبتمبر 2001

وتتناول "موزاييك "الذي تدوم قرابة ساعة سلسلة من الوقائع السياسية والاجتماعية والثقافية شهدها العالم منذ تاريخ سبتمبر2001 منها الأحداث العربية على غرار احتلال العراق وانتفاضة الشعب الفلسطيني مع إبراز بعض الكوارث الطبيعية و الأوبئة التي تفشت عبر العالم في تلك الحقبة منها " أنفلونزا الخنازير " و " ايبولا" , كما ذكره المخرج.

ويعتمد هذا العرض الصامت على السينوغرافيا بالإضاءة ومع استخدام المؤثرات الصوتية التي تعتبر وسيلة لتعزيز المحتوى الفني والحركات و التعبيرات الجسدية للممثلين لإيصال الفكرة للجمهور فضلا عن توظيف مقاطع موسيقية لاغاني كانت مشهورة في تلك الفترة منها أغنية "قافلة إلى بغداد" للفنان الجزائري حميد بارودي وفق الهواري غفور بوزبوجة.

و يكمن الجديد في هذه العمل الفني أنه تم مزج بين الكوميديا الايطالية "دي لارتي " و"البانتوميم" من خلال توظيف حركات لثلاث شخصيات من هذه الكوميديا منهم على سبيل المثال " أرلكان " , يضيف ذات المخرج , معتبرا بأن" هذه التجربة تعد الأولى من نوعها عبر العالم من خلال البحوث التي قمنا بها لانجاز المسرحية".

المصدر : وأج