الجولة التاسعة: شباب بلوزداد ينفرد بالصدارة والكناري والحمراوة إلى الصف الثالث

انفرد فريق شباب بلوزداد بصدارة ترتيب بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، إثر فوزه الأربعاء برسم الجولة التاسعة، على الضيف وفاق سطيف، مستغلا توقف مباراة "شريكه" السابق في الريادة، مولودية الجزائر امام مضيفه اتحاد بسكرة بسبب إصابة الحكم الرئيسي، في الوقت الذي ارتقت فيه شبيبة القبائل ومولودية وهران الى المرتبة الثالثة.

وفي مباراة مثيرة، تغلب شباب بلوزداد بصعوبة على الضيف وفاق سطيف بهدف دون رد، سجله في آخر الأنفاس اللاعب بكاكشي ضد مرماه (90+5)، وعرفت المواجهة طرد لاعبين اثنين، ويتعلق الأمر بعادل جرار (شباب بلوزداد) وأكرم جحنيط (وفاق سطيف).

ويسمح هذا الفوز لأبناء "العقيبة" بالانفراد بصدارة البطولة رافعين رصيدهم إلى 20 نقطة، بينما يواصل فيه "النسر السطايفي" الغرق في ذيل الترتيب ب7 نقاط فقط.

بالمقابل، توقفت مباراة اتحاد بسكرة بالضيف مولودية الجزائر اثر تعرض الحكم الرئيسي بوزرار الى اصابة مما دفعه الى الاعلان عن توقف المقابلة في الدقيقة (64).

ودون الأخذ بعين الإعتبار بنتيجة هذه المباراة التي توقفت، يتراجع "العميد" الى الصف الثاني بمجموع 17 نقطة، أما "البساكرة" فيتواجدون ضمن المرتبة ال12 برصيد تسع نقاط.

من جهتها، حققت شبيبة القبائل فوزا مهما على الضيف جمعية عين مليلة بهدف وقعه المهاجم حمزة بانوح، في لقاء جرى بملعب أول نوفمبر بالمحمدية (الجزائر العاصمة) دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على "الكناري".

وارتقى النادي "القبائلي" إلى الصف الثالث بمجموع 13 نقطة رفقة شبيبة الساورة، أما "لاصام" فتتراجع الى الصف السادس ب11 نقطة.

من جانب آخر، عاد اتحاد الجزائر بفوز ثمين على المضيف، نجم مقرة بواقع (2-1)، وهو الانتصار الذي يرفع معنويات النادي العاصمي بعد عقوبة خصم ثلاث نقاط من رصيده، ويرفعه أيضا في سلم الترتيب وتحديدا الى الصف السابع ب10 نقاط، بينما يتراجع النجم الى الصف 12 بثماني نقاط.

وعلى عكس الاتحاد، ضيع شباب قسنطينة فرصة الفوز، عندما تعادل خارج أرضه أمام المضيف أولمبي الشلف بهدف لمثله، وهي النتيجة التي لا تخدم أي طرف، حيث يضيع "السنافر" فرصة اقتناص المركز الثالث، ليكتفي بالمركز الخامس بمجموع 12 نقطة، أما "الشلفاوة" فيبقون قريبين على المناطق الخطرة، رغم تتقدمهم الى الصف 12 برصيدهم 8 نقاط رفقة نجم مقرة.

وفي لقاء آخر، سجل نصر حسين داي فوزا سمح له بالتنفس قليلا، عندما هزم شبيبة الساورة (1-0)، لتتقدم "النصرية" الى المرتبة السابعة بمعية اتحاد الجزائر بعشر نقاط لكل منهما، أما ابناء الجنوب يتقاسمون الرتبة الثالثة مع شبيبة القبائل ب13نقطة معا.

وعاد مولودية وهران بالزاد كاملا من برج بوعريريج حينما تغلب على الأهلى المحلي بهدفين مقابل واحد (1-2) ليرتقي هو الاخر للمركز الثالث بـ 13 نقطة رفقة شبيبة القبائل وشبيبة الساورة بينما يبقى الاهلي في المرتبة العاشرة بمجموع 8 نقاط.

من جهة اخرى، أجلت مواجهة نادي بارادو -اتحاد بلعباس الى تاريخ لاحق بسبب انشغال "الباك" بالمنافسة القارية.

النتائج الجزئية والترتيب

نصر حسين داي - شبيبة الساورة 1 - 0

نجم مقرة - اتحاد الجزائر 1 - 2

شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة 1 - 0

شباب بلوزداد - وفاق سطيف 1 - 0

اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر 0 - 0 (توقف اللقاء في الدقيقة 64)

أولمبي الشلف - شباب قسنطينة 1 - 1

أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران 1-2

نادي بارادو - اتحاد بلعباس (مؤجلة)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 20 8

2. مولودية الجزائر 17 7

3. شبيبة الساورة 13 7

--. شبيبة القبائل 13 8

5. شباب قسنطينة 12 9

6. جمعية عين مليلة 11 9

7. مولودية وهران 13 7

--. اتحاد الجزائر 10 7

--. نصر حسين داي 10 9

10. أهلي برج بوعريريج9 7

--. اتحاد بسكرة 9 8

12. نجم مقرة 8 9

--. أولمبي الشلف 8 8

14. اتحاد بلعباس 7 7

--. نادي بارادو 7 7

--. وفاق سطيف 7 9.

ملاحظة: هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار نتيجة مباراة اتحاد بسكرة-مولودية الجزائر التي توقفت في الدقيقة (64) بسبب تعرض الحكم الرئيسي إلى إصابة.