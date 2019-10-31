ارتفاع عدد ضحايا حريق قطار البنجاب في باكستان إلى 73 قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق اندلع بأحد القطارات هذا الخميس في مدينة "رحيم يار خان" بإقليم "البنجاب" الباكستاني, إلى 73 قتيل بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين بعدما أشارت حصيلة أولية عن مصرع 62 شخص وإصابة العشرات.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن القطار كان متوجها من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "روالبندي" عندما انفجرت أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب ما تسبب في نشوب الحريق الذي تسبب في تدمير ثلاث من عربات القطار, مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأكد وزير السكك الحديدية الباكستاني شيخ راشد أن الحريق الذي شب صباح اليوم في 3 عربات في قطار بالقرب من منطقة لياكاتبور ببلدة رحيم يار خان بإقليم البنجاب جنوب باكستان, نجم عن انفجار أسطوانة غاز, وقال : سيتم تشغيل مسار القطار مجددا خلال ساعتين, مضيفا أن الانفجار وقع عندما كان الركاب يستعدون لتناول الإفطار بالقطار الذي كان متجهًا من كراتشي إلى روالبندي.

وأوضح الوزير أن الكثير من الناس حاولوا إنقاذ حياتهم بالقفز من القطار, وأن الثلاث عربات التي اشتعلت فيها النيران كانت من الدرجة الاقتصادية.

ولفت راشد إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إطفاء الحريق, إذ تقوم الآن بعملية التبريد والبحث, مشيرا إلى أنه تم إرسال قوات تابعة للجيش الباكستاني بينهم أطباء ومسعفون, لمساعدة فرق الإنقاذ في العملية, كما تم إرسال مروحية تابعة للجيش من أجل إنقاذ الجرحى.

ومن جانبه, أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن حزنه على الحادث, وأصدر أوامره للسلطات بتقديم أفضل علاج طبي للجرحى, كما قدم تعازيه لأسر الضحايا ,كما أعرب الرئيس الباكستاني عارف ألفي عن حزنه العميق وأسفه إزاء سقوط ضحايا جراء الحريق, مقدما تعازيه لعائلات ضحايا الحريق.