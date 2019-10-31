تويتر يحظر الدعاية السياسية اعتبارا من الشهر المقبل

أعلنت شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنها ستفرض حظرا على الإعلانات السياسية على منصتها اعتبارا من 22 نوفمبر المقبل.

و قال جاك دورسي الرئيس التنفيذي للشركة جاك دورسي هذا الخميس: "اتخذنا قرارا بوقف كل الإعلانات السياسية على تويتر على الصعيد العالمي و نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء".

وأشار دورسي إلى أنه سيتم الإبلاغ عن السياسة النهائية مع بعض الاستثناءات بحلول 15 نوفمبر المقبل مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقها اعتبارا من 22 من الشهر ذاته.

وتعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط من أجل تنظيم محتواها بعد اتهامات بأن فيسبوك تم استخدامه للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.