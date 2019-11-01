رئيس الدولة يوجه خطابا للأمة بمناسبة ذكرى أول نوفمبر

31/10/2019 - 17:40 يوجه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مساء هذا الخميس على الساعة الثامنة مساء،خطابا للأمة، وهذا بمناسبة إحياء الذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. أوسمة: رئيس الدولة, خطاب, ذكرى أول نوفمبر طالع ايضاً رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد رئيس الدولة يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين رئيس الدولة يؤكد على ضرورة ترشيد وعقلنة النفقات في قانون المالية 2020 رئيس الدولة يعين عبد الرحمان بوشهدة مديرا عاما للديوان الجزائري المهني للحبوب