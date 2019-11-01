رئيس الدولة يوجه خطابا للأمة بمناسبة ذكرى أول نوفمبر

يوجه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مساء هذا الخميس على الساعة الثامنة مساء،خطابا للأمة، وهذا بمناسبة إحياء الذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.