الأسبوع الوطني الـ21 للقرآن الكريم: الدعوة إلى التحلي بالحكمة أمام التحديات الراهنة للبلاد

أكد المشاركون في اختتام فعاليات الأسبوع الوطني الـ21 للقرآن الكريم اليوم الخميس بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف بحضور وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي على أهمية الدعوة إلى التحلي بالحكمة و التبصر أمام التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد للحفاظ على اللحمة الاجتماعية و الوحدة الوطنية.

الحث على تعزيز دور المدرسة القرآنية و إيلاء العناية اللازمة لحفظة القرآن

وحث الحضور في اللقاء بالمناسبة الباحثين و المثقفين على الإسهام في غرس ثقافة الحكمة و التبصر في المجتمع, إلى جانب تعزيز دور المدرسة القرآنية و إيلاء العناية اللازمة لحفظة القرآن من المتميزين و المتفوقين و تثمين المشاركة الإيجابية للكفاءات العملية التي يزخر بها قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف و الاستفادة من خبراتها.

من جهته أكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة أن "هذه الأمة تواجه فتن و بلايا كبيرة لا تحترق بها و إنما تزداد بها صلابة و تماسكا و التحاما".

وأضاف بالمناسبة بأن الشعب الجزائري "ما ازداد من هذه المحنة التي تمر بها البلاد إلا تماسكا و صلابة و تعاونا و تضافرا للجهود لخدمة الوطن".

وكان السيد بلمهدي قد أشرف على اختتام فعاليات هذه التظاهرة الدينية و العلمية بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة الوطنية في فروع حفظ القرآن الكريم كله مع التجويد و تفسير المفردات و حفظ القرآن الكريم كله مع التجويد و الترتيل لكبار الحفظة و كذا حفظ القرآن الكريم كله لصغار الحفظة.

المرتبة الأولى في حفظ القرآن الكريم تحصل عليها نصيب إلياس بن سراي من سطيف

وعادت المراتب الثلاث الأولى في فرع حفظ القرآن الكريم كله مع التجويد و تفسير المفردات على التوالي إلى إلياس بن سراي من ولاية سطيف و أمير مشري (عنابة) و قادة بكاري (معسكر).

فيما تحصل كل من مصطفى شكري (الجزائر العاصمة) و زينب بن يوسف (البويرة) و كذا أحمد حركات (تيبازة) على الجوائز الثلاث الأولى في الفرع الثاني.

وفي حفظة القرآن الكريم "صغار " نالها الطفل نذير يونس من ميلة

كما نال في فرع حفظ القرآن الكريم كله لصغار الحفظة كل من الطفل نذير يونس (ميلة) و عبد الله بلقاسمي (المدية) و منذر يونس (قسنطينة) الجوائز الثلاث الأولى تم تكريمهم جميعا من طرف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف و سلطات الولاية.

المصدر : وأج