الطبعة ال21 للبطولة العربية لكرة السلة سيدات: المجمع البترولي وبحرية حسين داي يطمحان للعب الادوار الاولى في البطولة

﻿ يشارك الناديان الجزائريان, المجمع البترولي وبحرية حسين داي, في منافسات الطبعة ال21 للبطولة العربية لكرة السلة (سيدات) المقررة من 3 الى 11 نوفمبر بمكناس (المغرب), بطموح لعب الأدوار الأولى والذهاب بعيدا في الدورة.

و أوضح مدرب المجمع البترولي, حكيم مدور, ان فريقه يعتزم لعب كل حظوظه لافتكاك مركز في منصة التتويج, على الرغم من نقص المنافسة الذي أثّر على اللاعبات قبل بدء الدورة.

و اكد في هذا الاطار: "هدفنا الاساسي يتمثل في لعب الادوار الاولى في منافسة تجمع أحسن الاندية على الصعيد العربي.

سنلعب مباراة بمباراة بهدف الظفر بمركز في منصة التتويج." و أضاف مدرب بطلات الجزائر: "فريقي بإمكانه تحقيق نتائج جيدة في موعد المغرب, حتى و ان أثر علينا نقص المنافسة." من جهته, طمأن مدرب بحرية حسين داي, مقران بن عباس ان فريقه استفاد من تحضيرات "مقبولة نوعا ما" وسيدخل المنافسة العربية بغرض الذهاب بعيدا وتشريف الالوان الوطنية.

و اعتبر ان "البطولة العربية منافسة رفيعة المستوى تشارك فيها اندية مرموقة تتوفر على وسائل كبيرة للقيام بتحضيرات أفضل منا, غير انه بالمقابل نضع الثقة في لاعباتنا اللاتي هنّ مُتحفّزات لتحقيق مشوار جيد في موعد مكناس." وقال : "نعمل منذ عدة مواسم مع نفس المجموعة من اللاعبات اللاتي بمقدورهن الوقوف الند للند مع الفرق العربية.

هدفنا هو الذهاب بعيدا في الدورة." ومن ناحية تعداد الفريقين, قرّر ممثلا الجزائر الاحتفاظ بنفس تشكيلتي الموسم المنصرم وعدم تدعيمهما تحسبا للبطولة العربية, حيث فضلا الإبقاء على نفس المجموعة لاكتساب الخبرة و المزيد من النضج.

ويتوجه الفريقان الجزائريان الى مكناس المغربية اليوم الجمعة لحضور عملية سحب القرعة و الاجتماع التقني المقرران غدا السبت ابتداء من الساعة 00ر19.

وباستثناء نادي مكناس منظم البطولة, المجمع البترولي, بحرية حسين داي والتشكيلتين التونسيتين, جمعية الرأس الطيب والنادي الصفاقسي, لم يكشف الاتحاد العربي لكرة السلة بعد عن قائمة الفرق الاخرى المشاركة في المنافسة.

وتوج بلقب الطبعة الماضية للبطولة العربية للأندية, التي جرت بمصر, نادي هومنتمن اللبناني, بعد تفوقه في النهائي على الاهلي المصري (83-57)

وسجل المجمع البترولي سنة 2016 أحسن نتيجة له في تاريخ المنافسة, بإحرازه اللقب العربي على حساب النادي المنظم, شباب الفحيص الاردني.

المصدر: واج

