﻿الجلفة : حجز أزيد من قنطارين من اللحوم البيضاء الغير صالحة للاستهلاك

تمكنت عناصر فرقة الشرطة العامة والتنظيم بأمن دائرة سيدي لعجال (135 كلم شمال الجلفة) من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الغير صالحة للاستهلاك قدر وزنها بقنطارين و31 كيلوغرام، حسب ما علم اليوم الجمعة من خلية الاتصال بأمن الولاية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مصالح أمن الولاية، محافظ الشرطة فيطس ساعد، بأن"هذا التدخل الإيجابي تم لدى قيام أعوان الشرطة بأمن الدائرة بعملية مراقبة على مستوى السوق الأسبوعي للمدينة، حيث تم ضبط الكمية المحجوزة الناتجة عن الذبح العشوائي معروضة من طرف شخصين أعمارهما 21 و42 سنة ".

وبعد معاينة الكمية المحجوزة من اللحوم البيضاء من قبل الطبيب البيطري التابع لمصلحة الصحة والنظافة لبلدية سيدي لعجال, وتأكيده على عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، يضيف محافظ الشرطة فيطس، تم إتلافها وكذا إنجاز ملف قضائي ضد المخالفين.

وللإشارة يقوم أعوان الشرطة بدورات مراقبة روتينة، لا سيما بالأسواق الأسبوعية بمختلف بلديات الولاية للوقوف والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الصحة العمومية، حسب ما أشار إليه مسؤول خلية الإتصال بأمن الولاية.

المصدر : واج