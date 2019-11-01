رئيس الدولة يترحم على أرواح شهداء حرب التحرير الوطنية ويتلقى التهاني من مسؤولين سامين في الدولة

ترحم رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الجمعة بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء حرب التحرير الوطنية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين (65) لإندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954.

وبعد أن أدت تشكيلة من الحرس الجمهوري التحية الشرفية لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قام بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء.

وجرت مراسم الترحم بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح غوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، والوزير الأول، نورالدين بدوي ونائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح وكذا أعضاء من الحكومة، إضافة إلى الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند واعمر بن حاج.

وبالمناسبة، إحتضن اليوم قصر الشعب (الجزائر العاصمة) حفل إستقبال بمناسبة إحياء الذكرى ال65 لإندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954، بحضور رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح.

كما حضر هذا الحفل رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين والوزير الاول نور الدين بدوي ونائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح وأعضاء الحكومة ومسؤولو مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية.

وخلال هذا الحفل، تلقى رئيس الدولة التهاني من مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي.

كما تلقى التهاني من شخصيات وطنية وتاريخية ومجاهدين ومجاهدات وممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني وأبناء الشهداء وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج