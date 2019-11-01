﻿البويرة : تدشين إزدواجية الطريق الرابط بين البويرة وسور الغزلان

أشرفت هذا الجمعة السلطات المحلية لولاية البويرة على تدشين ازدواجية الطريق الرابط بين مدينتي البويرة وسور الغزلان (جنوب الولاية) على مسافة 21 كلم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 65 لاندلاع الثورة التحريرية.

وتم صباح اليوم وضع حيز الخدمة الجزء الثاني من عملية ازدواجية الطريق على طول 11 كلم من طرف الوالي مصطفى ليماني، علما أن الجزء الأول من المشروع أي ازدواجية الطريق على مسافة 10 كلم كان قد تم فتحها قبل ثلاث سنوات، حسبما علم من المديرية المحلية للأشغال العمومية .

وتكتسي هذه الطريق التي انطلقت بها الأشغال في سنة 2012 "أهمية اقتصادية كبيرة للمنطقة"، حسبما أكده الوالي قائلا أن"ازدواجية طريق البويرة –سور الغزلان تكتسي أهمية استراتيجية وإقتصادية بالغة لأنها تربط المنطقة الصناعية لسيدي خالد (وادي البدري) بالطريق السيار شرق-غرب، كما تسهل حركة النقل ما بين مناطق الهضاب العليا وشمال البلاد".

وتم تخصيص غلاف مالي يفوق 4 مليار دج لإنجاز هذا المشروع الذي استفاد فيما بعد من مبلغ إضافي يقدر ب 1.5 مليار دج, وفقا لشروحات مديرية الاشغال العمومية.

وفي إطار الاحتفالات بذكرى الفاتح نوفمبر, أشرفت السلطات المحلية على تسمية حي عدل الجديد 800 مسكن باسم "1 نوفمبر 1954" .

المصدر : واج