طواف بوركينا فاسو (المرحلة الثامنة): منصوري يفوز بالسباق

فاز الدراج الجزائري، حمزة منصوري، بالمرحلة الثامنة لطواف بوركينا فاسو للدراجات-2019، التي جرت اليوم الجمعة، بين مدينة بوبو ديولاسو وسيندو، على مسافة 5ر137 كلم.

وتفوق منصوري بزمن (3 سا 00 ثا 50 ج)، على الرواندي سيث هاكيزامانا ومواطنه اوويزي.

ودخل كل من محمد بوزيدي ثامنا وإسلام منصوري تاسعا خلال هذه المرحلة.

وبهذا احتل الدولي الجزائري، حمزة منصوري الصف السادس للترتيب العام بتوقيت متأخرا بواقع 3 دقائق و 41 ثانية عن صاحب الطليعة، الأنغولي داريو انطونيو (22 سا 01 ثا 11 ج)، الذي يتقدم مواطنه برونو سيزار اروخو، في حين يحتل السويسري جوناس دورينغ المركز الثالث.

وستجري المرحلة التاسعة من طواف بوركينا فاسو، يوم غد السبت من مدينة بوبو ديولاسو نحو ديبوغو، على مسافة 3ر133 كلم.

ويشارك في طواف بوركينا فاسو-2019 المبرمج على 10 مراحل، 13 بلدا من بينهم الجزائر، الحاضرة بستة دراجين.

المصدر : واج