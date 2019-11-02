إرتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة شمال سوريا إلى 19 قتيلا و29 جريحا

أعلن مصدر محلي سوري إرتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة في سوق شعبية في مدينة تل أبيض شمال سوريا، هذا السبت إلى 19 قتيلا و29 جريحا.

وأكد المصدر، وفقا لقناة "روسيا اليوم"الإخبارية اليوم، أن التفجير نفذ بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود في سوق شعبية وسط تل أبيض الواقعة شمال محافظة الرقة في ثاني حادث من نوعه منذ دخول الجيش التركي إلى المدينة.

وسيطرت القوات التركية بالتعاون مع حلفائها من فصائل المعارضة السورية على تل أبيض في شمال محافظة الرقة على الحدود مع تركيا، يوم 13 أكتوبر الماضي، في إطار عملية عسكرية شنتها يوم 9 أكتوبر ضد الجماعات الكردية في شمال شرق سوريا.

المصدر : واج