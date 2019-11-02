الجـزائـر تـديـن"بـشـدة"الـهجـوم الارهـابي ضـد الجيـش المـالـي بـأنسنغـو

أدانت الجزائر هذا السبت على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف،"بشدة"الهجوم الارهابي الدموي الذي استهدف امس الجمعة قوات الجيش المالي في دائرة أنسنغو (شمال شرق مالي).

وأكد بن علي الشريف أن"الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي الدموي الذي اقترف يوم الجمعة 1نوفمبر 2019 بمدينة إنديليمان، دائرة أنسنغو، والذي استهدف القوات المسلحة المالية".

وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر"على قناعة بأن حكومة مالي وشعبها قادران على مواجهة التهديد الارهابي بكل حزم إلى غاية القضاء عليه وكذا تحديات الساعة من أجل عودة الإستقرار بشكل نهائي بدولة مالي الشقيقة"، وهي تعبر"عن تضامنها مع حكومة مالي وشعبها وتقدم خالص تعازيها لعائلات الضحايا".

وخلف الهجوم الارهابي الذي إستهدف الجيش المالي، 53 قتيلا من أفراد الجيش المالي ومدني واحد.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية