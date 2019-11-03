بريطانيا تقرر تعليق التنقيب عن الغاز الصخري تخوفا من احتمال تسببه بزلزال

أعلنت الحكومة البريطانية تعليق عمليات التنقيب عن الغاز والنفط الصخريين باستخدام أجهزة حديثة تخوفا من احتمال تسببها في زلزال.

وأكدت وزيرة الطاقة والأعمال البريطانية أندريا ليدسوم في بيان صحفي هذا السبت توقف أعمال التنقيب "فورا" في بئر الغاز الصخري الوحيدة العاملة في المملكة المتحدة في منطقة "لانكشاير" شمال غرب البلاد مبينة أن "الحكومة اتخذت القرار حفاظا على أرواح سكان هذه المنطقة".

وجاء قرار تعليق عمليات التنقيب بعد صدور تقرير من هيئة النفط والغاز البريطانية بشأن نشاط زلزالي في منطقة قريبة من "لانكشاير" ما استدعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التحرك لإيقاف استخراج الغاز والنفط الصخريين.