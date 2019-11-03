البطولة العربية (سيدات): المجمع البترولي في المجموعة 1 و بحرية حسين داي في المجموعة 2

03/11/2019 - 11:41

يلعب المجمع البترولي و بحرية حسين داي على  التوالي في المجموعتين الأولى و الثانية للبطولة العربية للأندية في كرة السلة  (سيدات), حسب عملية القرعة التي جرت سهرة السبت بمدينة مكناس المغربية  التي تحتضن المنافسة من 3 الى 11 نوفمبر.

و يواجه المجمع البترولي في المجموعة الأولى كل من الجيش الملكي المغربي, الأمل الرياضي التونسي و شباب الفحيص الأردني, بينما تتكون مجموعة بحرية حسين  داي من الفريق المنظم, النادي المكناسي, نادي بيروت اللبناني, النادي الصفاقسي  التونسي و الشارقة الإماراتي.

و لحساب الجولة الأولى, يلعب المجمع البترولي أمام الأمل الرياضي التونسي  هذا الأحد على الساعة 00ر15, بينما يواجه فريق حسين داي, ابتداء من الساعة  00ر19, النادي الصفاقسي التونسي. 

و تشارك تسعة أندية في النسخة الـ 21 من البطولة العربية. فباستثناء خامس ترتيب  المجموعة الثانية, كل الفرق الأخرى تتأهل الى الدور ربع النهائي المقرر يوم  السبت القادم.

أوسمة:

رياضة, كرة السلة

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