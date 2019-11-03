بوضياف للإذاعة : سيتم فتح 33 ألف منصب عمل في 2020 والأولوية للمستفيدين القدامى من الإدماج المهني

أعلن المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد شرف الدين بوضياف انه سيتم فتح 33 ألف منصب في الوظيفة العمومية خلال سنة 2020 حيث ستكون الأولوية للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني ذوي الأقدمية على مستوى الادارات.

وأوضح محمد شرف الدين بوضياف لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد "أن الوظيفة العمومية وضعت ضمن منشورها سنة 2014 ست نقاط، كل نقطة تمنح لكل سنة أقدمية لفائدة المستفيدين من جهاز الادماج المهني، للسماح لهم بالظفر بمنصب عمل".

وذكر ضيف الأولى ان "هناك 440 ألف مستفيد حاليا من هذا الجهاز، منهم 319 ألف في الوظيفة العمومية" مشيرا إلى أن العدد الاجمالي للمستفيدين كان أكثر من 2 مليون و100 ألف، حيث تم اعادة توظيف الكثير منهم بعد اكتسابهم للخبرة ،في حين قام آخرون بخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في اطار برامج "اونساج" و"كناك" و"أونجام".

كما قال بوضياف في السياق ذاته"نحن في صدد تقييم جهاز المساعدة على الادماج المهني الذي شرع في العمل به منذ 2008، لإعطاء الفرصة للشباب لاكتساب الخبرة التي تمكنهم من الولوج إلى عالم الشغل، ورغم ايجابياته فقد سجلنا بعض الاختلالات المتعلقة بتوزيع المناصب والتخصصات".

وأضاف أنه "سيتم اعادة النظر في ذلك من خلال العمل على استحداث نظام معلوماتي على مستوى هذا الجهاز، حيث سيساهم في وضع مقاربة بين العرض والطلب بالتركيز على اثبات الاقدمية ومدى توافق التخصصات مع سوق العمل، لتسهيل عملية التوظيف مباشرة في حال فتح مناصب عمل".

26 %من خريجي الجامعات تم تأطيرهم بمراكز التكوين لاقحامهم في عالم الشغل

وفي اطار تعليمات الوزارة المتعلقة بتسهيل عملية التوظيف مع الحرص على توافق التكوين مع متطلبات عالم الشغل، أكد المدير العام للإدماج والتشغيل أن أكثر من 26 بالمائة من خريجي الجامعات في تخصصات لا يستقطبها سوق العمل، لم يتحصلوا على مناصب عمل إلا بعد تكوينهم في مراكز التكوين .

وبخصوص التوظيف الكلاسيكي أشار المتحدث ذاته إلى تخصيص 400 ألف منصب عمل خلال السنة الجارية حيث تم توظيف 250 ألف حاليا.

من جهة أخرىن وفي معرض حديثه عن قانون المالية 2020 ، أكد بوضياف عدم تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية رغم تراجع مداخيل البلاد، حيث "تم اعتماد نفس الدعم المالي في مجال استحداث المؤسسات الصغيرة في اطار مشاريع "اونساج" و"كناك" وغيرها".

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف