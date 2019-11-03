حوادث المولد النبوي الشريف: وزارة الصحة تحذر من استعمال المواد النارية

حذرت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات من استعمال المواد النارية كالمفرقعات والألعاب النارية والصواريخ والقذائف خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف و التي قد تتسبب في حوادث خطيرة، حسب ما افاد به اليوم الأحد بيان لذات الوزارة.

وأكد ذات المصدر أنه وككل ذكرى احتفال بالمولد النبوي الشريف تسجل حوادث خطيرة "تودي بحياة الأفراد وتحول الاحتفال الى مأساة" محذرة من استعمال المواد النارية كالمفرقعات والألعاب النارية والصواريخ والقذائف.

وذكرت الوزارة بالمناسبة بأخطار هذه الألعاب النارية المتمثلة في "الحرائق والصخب الناجم عن انفجار المفرقعات وآثاره السلبية على راحة الأفراد المادية والمعنوية خاصة الأشخاص المسنين والمرضى والنساء الحوامل والأطفال" كما يتسبب صوت هذه المفرقعات إلى اتلاف حاسة السمع والإزعاج والقلق .

وقد يتعرض الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع هذه الألعاب -حسب ذات المصدر-إلى أضرار باليد تؤدي الى فقدان الأصابع وإصابة العين مما يتسبب في بعض الأحيان الى فقدان البصر بالإضافة الى حروق من الدرجة الثانية والثالثة تؤدي الى تشوهات.

"كل هذه الأخطار تهدد مستقبل الفرد وعدم قدرته على ممارسة بعض المهن والحياة العادية بصفة عامة" يؤكد ذات المصدر .

واعتبرت الوزارة من جهة أخرى أن شريحة الأطفال والمراهقين هم "الأكثر عرضة لهذه الحوادث" داعية العائلات الى المزيد من الحيطة والحذر والمراقبة في استعمال الصغار لهذه المواد المفرقعة