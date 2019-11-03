أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) سعيد روبة اليوم الأحد بوهران أنه تم توزيع منذ بداية العام الجاري أزيد من 67 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني.

وأبرز روبة في تصريح لوأج على هامش مراسم توزيع أزيد من 4 ألاف وحدة سكنية في مختلف الصيغ بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 65 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة أنه "تم توزيع منذ بداية العام الجاري أزيد من 67 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني والعملية مستمرة".

وأوضح أن هناك "توزيع مستمر للسكنات حيث يتم توزيع كل شهر حصة تتراوح ما بين 10 ألاف و12 ألف وحدة سكنية عبر الوطن" ، مشيرا إلى أن "هناك برنامج للتوزيع العام القادم وكل المكتتبين الذين لديهم قرارات التخصيص المسبقة سيحصلون على سكناتهم ".

وبخصوص ولاية وهران، أبرز نفس المسؤول أنه تم اليوم توزيع 2.800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بالقطب العمراني الجديد "أحمد زبانة" بمسرغين وأشغال التهيئة الخارجية جارية لتسليم ما تبقى من 13 ألف وحدة جاهزة على مستوى نفس القطب.

وأضاف أنه يرتقب توزيع حوالي 2.200 وحدة مع نهاية شهر ديسمبر القادم وزهاء 8 ألاف وحدة أخرى خلال السداسي الأول من العام المقبل،مشيرا إلى أن "برنامج التوزيع سيكون حسب تقدم أشغال التهيئة الخارجية التي ستنطلق من نهاية ديسمبر المقبل إلى غاية شهر يونيو القادم".