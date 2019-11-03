كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم : نادي بارادو يطيح بكامبالا سيتي ويتأهل إلى مرحلة المجموعات

تأهل نادي بارادو إلى مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد تغلبه على نادي كامبالا سيتي الأوغندي بنتيجة عريضة : 4-1، الشوط الأول (2-1)، سهرة الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر)، لحساب إياب الدور السادس عشر مكرر.

وتداول على تسجيل أهداف "الأتلتيك"، كل من إسحاق هراري (د 8)، يسري بوزوق من ركلة جزاء (د 37)، عبد الحق قادري (د 64) و أيمن بوقرة (د 70).

بالمقابل وقع اوكيلو (د 23)، الهدف الوحيد للزوار.

وكان الممثل الجزائري الأخير في هذه المنافسة القارية، قد عاد بتعادل ثمين من خارج الديار (0-0)، في لقاء الذهاب بكامبالا، ليرسم في سهرة اليوم، عبوره التاريخي لدور المجموعات بمناسبة أول مشاركة قارية في تاريخ النادي العاصمي الذي أسس سنة 1994.

للتذكير، فإن شباب بلوزداد، ممثل الجزائر الثاني في كأس الكونفدرالية، قد أقصي في الدور السادس عشر من طرف نادي بيراميدز المصري (الذهاب: 1-1، الإياب: 0-1).

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج