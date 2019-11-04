لي اون يونغ : الجزائر الشريك المفضل لكوريا الجنوبية في إفريقيا

أكد سفير كوريا الجنوبية بالجزائر لي اون يونغ أن سنة 2020 المصادفة لإحياء الذكرى ال30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر و كوريا الجنوبية، ستكون مناسبة لتكثيف العلاقات الثنائية لا سيما على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الثقافي.

و صرح لي خلال ملتقى حول "سياسة التخطيط الحضري-الاقليمي" ان "احياء الذكرى ال30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية ستكون فرصة هامة لبلدينا من اجل توطيد علاقاتهما، من خلال العديد من الاجتماعات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و لكن هذا سيكون قبل كل شيء، فرصة اضافية لمزيد من المبادلات مع اصدقائنا الجزائريين".

و في هذا السياق أشار السفير الى أنه منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1990، "تعتبر الجزائر شريكا مفضلا لكوريا في القارة الافريقية، بما انها البلد الافريقي الوحيد الذي اقامت معه كوريا شراكة استراتيجية".

و ابرز السفير الى "امكانيات التعاون الكبيرة" بين كوريا و الجزائر، مذكرا بان المؤسسات الكورية تكثف التبادلات الاقتصادية مع الجزائر في مختلف المجالات لا سيما بناء المحطات الكهربائية و الإلكترونيك و صناعة السيارات و صناعة انظمة الاعلام.

و تطرق أيضا الى مختلف برامج التعاون الرامية الى تعزيز قدرات الموارد البشرية على غرار "كويسا" و "جي كا أس".

و استرسل يقول "انا على قناعة بان تحريك التبادلات الانسانية و الثقافية سيساهم في تحسين التفاهم المتبادل، كأساس متين لتنمية مستدامة للعلاقات الثنائية".

و ابرز من جهة اخرى استراتيجية المدن الذكية التي تم وضعها "و التي تعتبر في قلب سياسة السكن و الرفاه و النقل و الثورة الصناعية الرابعة في كوريا".

وقد عرض هذه الاستراتيجية خبراء كوريون خلال هذا الملتقى من أجل مقاسمة خبرة القوة الاقتصادية الرابعة في آسيا في مجال التنمية الحضرية والجهوية وسياسات السكن والنقل.