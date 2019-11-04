لجنة الانضباط : ترسيم فوز مولودية الجزائر ومباراتين دون جمهور لاتحاد بسكرة

قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم ترسيم فوز مولودية الجزائر بنتيجة (3-0) أمام اتحاد بسكرة بعد توقف المباراة في الدقيقة 65 بسبب "رمي مقذوفات على أرضية الميدان مما أدى الى إحداث اضرار جسمانية لحكم اللقاء."

كما قررت الرابطة معاقبة اتحاد بسكرة بمباراتين دون جمهور و تغريمه بمبلغ 250.000 دج حسب بيان الرابطة الى جانب حرمان الفريق من حقوق البث التلفزيوني لهذه المباراة. كما تم تغريم مولودية بمبلغ 100.000 دج بسبب "تبادل المقذوفات فوق المدرجات بين جمهور الفريقين دون وقوع أضرار جسمانية واستعمال الالعاب النارية".

وعقب هذا القرار يتقاسم نادي مولودية الجزائر ريادة الترتيب الى جانب شباب بلوزداد برصيد 20 نقطة لكل منهما في انتظار القمة التي تجمع الفريقين العاصميين في إطار الجولة 12 من المنافسة الكروية.

من جهة أخرى عاقبت لجنة الانضباط مدرب أهلي برج بوعريريج الفرنسي فرنك دوما بمقابلتين " لتوجيهه انتقادات لحكم اللقاء". كما عاقبت اللاعبين أكرم جحنيط (وفاق سطيف) و عادل جرار (شباب بلوزداد) بثلاث مقابلات واحدة منها نافذة و تغريمهما بمبلغ 30.000 دج لكل واحد منهما.

كما تم معاقبة المكلف بالإعلام المستقيل لاتحاد العاصمة أمين تيرمان بستة أشهر منها ثلاثة اشهر غير نافذة الى جانب 200.000 دجغرامة مالية "لخرق واجب التحفظ".

الترتيب بعد قرار لجنة الانضباط :

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 20 8

2. شباب بلوزداد 20 8

3.مولودية وهران 13 8

--شبيبة الساورة 13 7

--. شبيبة القبائل 13 8

6. شباب قسنطينة 12 9

7. جمعية عين مليلة 11 9

8. اتحاد الجزائر 10 7

--. نصر حسين داي 10 9

10. أهلي برج بوعريريج 9 8

--. اتحاد بسكرة 9 8

12. نجم مقرة 8 9

--. أولمبي الشلف 8 8

14. وفاق سطيف 7 9

--. اتحاد بلعباس 7 7

--. نادي بارادو 7 7 .