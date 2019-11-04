وزارة المجاهدين تنعي المجاهد عطار الهواري

انتقل الى رحمة الله المجاهد عطار الهواري عن عمر ناهز 89 سنة، حسب ما علم الاثنين لدى وزارة المجاهدين.

الفقيد من مواليد ولاية وهران، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1958 مواصلا الكفاح بالولاية الخامسة التاريخية إلى غاية الاستقلال حيث أظهر كفاءة وتفان كبيرين في النضال والجهاد، وذلك عن طريق مشاركته في عدة معارك وكمائن واشتباكات ضد الاستعمار الفرنسي، حيث أكسبه ذلك احترام وثقة العديد من القادة والمجاهدين.

وقد واصل الراحل نضاله غداة الاستقلال خدمة للوطن، حيث شغل منصب عضو مكتب جمعية مجاهدي التسليح والاتصالات العامة (مالغ) وكان واليا لولايات المدية وتيارت ومستغانم.

جنازة المجاهد عطار الهواري شيعت بعد ظهر اليوم بولاية وهران.

وإثر هذا المصاب، توجه وزير المجاهدين الطيب زيتوني إلى أسرة الفقيد وإلى رفاقه في الجهاد، ب"أصدق التعازي، وأخلص المواساة، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والرضوان ويسكنه فراديس الجنان مع عباده الذين أنعم عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم أهله ورفاقه جميل الصبر والسلوان".