الهيئة الوطنية المستقلة : برمجة دورة تكوينية للمنسقين العامين للمندوبيات الولائية

برمجت الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات دورة تكوينية للمنسقين العامين للمندوبيات الولائية لضمان سيرورة العملية الانتخابي في ظروف جيدة حسب ما صرّح به عضو اللجنة القانونية بالسلطة رشيد بردان للقناة الاولى بالاذاعة الجزائرية .وفي هذا الصدد قال ذات المصدر :" يعد تاريخ الرابع من نوفمبر من الشهر الجاري يعد يوم تكويني ثاني للمنسقين والجديد فيه هو حضور مدراء التنظيم على مستوى الولايات وكذا حضور مدراء الادارة المحلية .وعن العملية الانتخابية قال السيد رشيد بردان :" ان المندوبين الولائيين هم من المكلفون بها ."

بعدها عاد متحدث الاذاعة الى تفاصيل اليوم التكويني أين فصّل في ذلك بالقول :" ان اليوم التكويني قد تم تقسيمه الى 3 محاور ( المحور الاول يتمثل في ما قبل الانتخاب والمحور الثاني يتمثل في يوم الاقتراع ، اما المحور الثالث فيتمثل في ما بعد الاقتراع ".

وليتحكم القائمون على العملية الانتخابية من أولها الى آخرها يفرض على المؤطر ان يكون على دراية كافية بالاطر القانونية والادارية لبلوغ المبتغى من ذلك ، وعن ذلك يقول منسق ولاية تندوف السيد شراد محمود :" اننا نعمل على تحضير المؤطرين للعملية الانتخابية بطريقة جيدة ".

وفي السياق ذاته قال المنسق الولائي لولاية سطيف ، أهنشور فيصل الذي :" أفصح عن مشكلة على مستواهم تتلخص في تشكيل مندوبيات البلديات ... لان التأطير الحالي هم مؤطرون قدامي – لذا يضيف اننا بصدد - تلقيح تأطير جديد ."

وعن جاهزية السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات يقول الخبير في القانون الدستوري ، محمد صغير سعداوي :" ان الشلطة تشتغل على تعيين وتسخير رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب التصويت وبالموازاة من ذلك هناك اجراءات تحضيرية فيما يتعلق باجراء الحملة الانتخابية كتحديد الاماكن واجراء التجمعات ، وكذا مسالة اللوحات الاشهارية ".

كما أكد مرة أخرى ، عضو اللجنة القانونية بالسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات ، رشيد بردان ، انه تم يوم امس ( 3 نوفمبر ) تسليم كل ملفات المترشحين لرئاسيات الــ12 ديسمبر الى المجلس الدستوري الذي سيتولى الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين ".

المصدر : القناة الاولى / الاذاعة الجزائرية