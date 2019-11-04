محمد زوبيري : المفاوضات جارية للتكفل بمطالب عمال البنوك و التأمينات من خلال الوصول الى اتفاق

صرح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البنوك و التأمينات محمد زوبيري اليوم الاثنين لوأج أن المفاوضات جارية بين مديريات البنوك العمومية و نقاباتها للتكفل بمطالب هذه الأخيرة.في هذا الصدد , أكد ذات المسؤول قائلا :" نجري محادثات مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك العمومية و من المرتقب عقد اجتماع بين الاتحادية و هؤلاء المسؤولين اليوم (الاثنين) أو صبيحة غد (الثلاثاء) قصد التوصل الى اتفاق حول تجسيد أرضية مطالب العمال المصادق عليها يوم 12 يونيو المنصرم ".

كما أضاف " يتمثل هدفنا في التوصل الى التكفل بمطالبنا دون اللجوء الى الاضراب لأن الاضراب لم يكن في صالحنا أبدا. نأمل فقط في التوصل الى اتفاق ونحن متفائلون لاسيما بعد تدخل المفتشية العامة للعمل قصد مساعدتنا على التوصل الى هذا الاتفاق".

و عن سؤال حول المطالب الاساسية لعمال هذه البنوك العمومية , أكد زوبيري أنها تتعلق بــــ "رفع النقطة الاستدلالية في شبكة الاجور و زيادة منحة النقل و الاطعام و مراجعة منحة الخبرة ".

و بخصوص اليوم الاحتجاجي الذي شنته أمس الأحد الشركات العمومية للتأمين أوضح المتدخل أنه "سجل نسبة مشاركة واسعة".

و أضاف يقول : " تم التوقيع على المحاضر المتعلقة بأرضية المفاوضات بين المؤمنين العموميين و الادارة غير أننا لا نفهم لماذا لم تصادق عليها بعد وزارة المالية".

و ردا على سؤال للصحافة على هامش لقاء نظم بمناسبة اليوم الدولي حول "الادخار" , حول الاضراب الذي شنه القطاع البنكي العمومي صرح رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية ابراهيم سميد عن " مباشرة حوار بين النقابة و مديريات الهيئات المالية".

و استرسل السيد سميد الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي قائلا " المفاوضات مستمرة منذ ثلاثة أشهر و من المرتقب أن تتوج بحلول".

المصدر : وأج