وزارة الصحة تستلم مليونين ونصف مليون جرعة لقاح للانفلونزا الموسمية

كشف مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات , جمال فورار , عن استلام الوزارة لملونين و500 ألف جرعة لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية . وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ، عن "استلام الوزارة أمس الثلاثاء للكمية الثانية من جرعات اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية بعد استلامها خلال نهاية شهر أكتوبر الفارط لأزيد من 800 ألف جرعة لقاح ليبلغ مجموع الجرعات مليونين ونصف".

وأكد ذات المسؤول أن الوزارة ستشرع في تنظيم حملة توعوية خلال الأسبوع القادم قصد "تشجيع الفئات المعنية من أشخاص مسنين ومصابين بأمراض مزمنة وحوامل على الإقبال على اللقاح الذي سيكون متوفرا بالمؤسسات الصحية وكذا الوكالات الصيدلانية الخاصة".

وذكر بالمناسبة أن العديد من الولايات قد استملت حصصها من اللقاح من معهد باستور الجزائر وستتواصل العملية الى غاية توزيع الكميات المستوردة على كل المناطق بعد خضوع هذا اللقاح الى التحاليل والمراقبة.

وحسب مدير الوقاية, فإن وزارة الصحة "اعتادت على استلام هذا اللقاح في شهر سبتمبر من كل سنة, غير أن ذلك لم يتم هذه المرة بسبب تأخر المنظمة العالمية للصحة في الكشف عن نوعية الفيروس المتسبب في الإصابة بالأنفلونزا الموسمية".

وبخصوص حصيلة الإصابات المسجلة خلال الموسم الفارط, قال ذات المسؤول أن "سنة 2018 كانت مستقرة نوعا ما مقارنة بالسنوات الماضية, حيث تم تسجيل 10 وفيات", مشيرا الى أن تم"استهلاك نسبة 98 بالمائة من كمية جرعات اللقاح المستورد".

وذكر أنه استنادا الى معطيات المنظمة العالمية للصحة, فأن فيروس الأنفلونزا الموسمية تسبب خلال السنة الفارطة في "وفاة أزيد من 650 ألف شخص عبر العالم".

المصدر: وأج