البطولة العربية للأندية: سيدات بحرية حسين داي ينهزمن أمام النادي المكناسي

انهزمت سيدات فريق بحرية حسين داي، ممثل الجزائر، أمام نظيراتهن من النادي المكناسي المغربي، بنتيجة 72 - 78 (الشوط الاول 42- 33) لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثانية من البطولة العربية للأندية لكرة السلة، اليوم الإثنين بمدينة مكناس المغربية التي تحتضن المنافسة من 3 إلى 11 نوفمبر الحالي.

ويعد الانهزام الثاني للفريق الجزائري بعد هزيمته أمام النادي الصفاقسي التونسي، أمس الأحد، بواقع (60-48)وعن نفس المجموعة، فاز اليوم الاثنين ايضا، الصفاقسي التونسي على الشارقة الاماراتي بنتيجة (100 -50).في حين، ستخلد سيدات البحرية الى الراحة يوم غد الثلاثاء، لتلاقي الجيش الملكي المغربي يوم الاربعاء، عن المجموعة الثانية.من جهته، أعفي ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة، فريق المجمع البترولي، اليوم الاثنين، عن المجموعة الاولى، على أن يضرب موعدا يوم غد الثلاثاء، مع الجيش الملكي المغربي.

ومن مجموع التسعة فرق المشاركة في هذه الدورة، سيقصى الفريق الخامس فقط من المجموعة ب، بينما ستتأهل كل التشكيلات الأخرى للربع النهائي المزمع اجراؤه السبت القادم.