الرابطة الأولى : اتحاد بلعباس يفوز على شبيبة القبائل بنتيجة 2-1

فاز اتحاد بلعباس على شبيبة القبائل بنتيجة هدفين مقابل هدف فيما كان قد انتهى الشوط الأول بــ 1-0 مساء اليوم الاثنين بملعب "24 فبراير" بسيدي بلعباس لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

و سجل أهداف المباراة كل من إسحاق بودة في الدقيقة الــ 24 من الشوط الاول و عبد النور بلحوسيني في الدقيقة الــ 60 لاتحاد بلعباس ، فيما سجل الهدف الوحيد القائد وليد بن شريفة لشبيبة القبائل في الدقيقة 65 .

و بعد هذا الفوز، يرتقي اتحاد بلعباس للصف التاسع بـــ 10 نقاط و مباراة أخرى ناقصة، رفقة نصر حسين داي، بينما يتقاسم "الكناري" المرتبة الثالثة بـــ 13 نقطة صحبة مولودية وهران ، شبيبة الساورة و اتحاد الجزائر الذي فاز على الأخيرة بنتيجة كبيرة (4-1) في لقاء آخر لعب بملعب عمر حمادي (الجزائر) لحساب تسوية رزنامة الجولة الخامسة.

الاثنين 4 نوفمبر

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 2-1

مقابلات لعبت السبت 28 سبتمبر

جمعية عين مليلة - نجم مقرة 1-1

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1-0

وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 2-0

مقابلات للبرمجة

مولودية الجزائر - اهلي برج بوعريريج

شبيبة الساورة - مولودية وهران

اتحاد الجزائر - نادي بارادو

شباب بلوزداد - أولمبي الشلف

المصدر : وأج