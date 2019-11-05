الرابطة الأولى : اتحاد بلعباس يفوز على شبيبة القبائل بنتيجة 2-1

فاز اتحاد بلعباس على شبيبة القبائل بنتيجة هدفين مقابل هدف فيما كان قد انتهى الشوط الأول بــ 1-0 مساء اليوم الاثنين بملعب "24 فبراير" بسيدي بلعباس لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.
و سجل أهداف المباراة كل من إسحاق بودة في الدقيقة الــ 24 من الشوط الاول و عبد النور بلحوسيني في الدقيقة الــ 60 لاتحاد بلعباس ، فيما سجل الهدف الوحيد القائد وليد بن شريفة لشبيبة القبائل في الدقيقة 65 .
و بعد هذا الفوز، يرتقي اتحاد بلعباس للصف التاسع بـــ 10 نقاط و مباراة أخرى ناقصة، رفقة نصر حسين داي، بينما يتقاسم "الكناري" المرتبة الثالثة بـــ 13 نقطة صحبة مولودية وهران ، شبيبة الساورة و اتحاد الجزائر الذي فاز على الأخيرة بنتيجة كبيرة (4-1) في لقاء آخر لعب بملعب عمر حمادي (الجزائر) لحساب تسوية رزنامة الجولة الخامسة.
الاثنين 4 نوفمبر
اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 2-1
مقابلات لعبت السبت 28 سبتمبر
جمعية عين مليلة - نجم مقرة 1-1
شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1-0
وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 2-0
مقابلات للبرمجة
مولودية الجزائر - اهلي برج بوعريريج
شبيبة الساورة - مولودية وهران
اتحاد الجزائر - نادي بارادو
شباب بلوزداد - أولمبي الشلف
المصدر : وأج