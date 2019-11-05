المحترف الأول : الرابطة تضبط تواريخ المباريات المتأخرة

05/11/2019 - 21:49

حددت رابطة  كرة القدم المحترفة ،الثلاثاء، تواريخ  المباريات  المتأخرة لبطولة الرابطة الاولى .

1- شبيبة الساورة - مولودية وهران : الجولة السادسة يوم 16 نوفمبر  على الساعة 00ر18سا

2- شباب بلوزداد- اولمبي الشلف : الجولة السادسة يوم 16 نوفمبر على الساعة 00ر16سا

3- نادي بارادو- اتحاد بلعباس : الجولة  التاسعة  يوم 16 نوفمبر على الساعة 00ر16سا

4- مولودية الجزائر- اهلي برج بوعريريج : الجولة السادسة يوم 17 نوفمبر  على الساعة  45ر18سا

تبقى برمجة المباراة المتأخرة الاخيرة بين اتحاد الجزائر و نادي بارادو (الجولة السادسة) من جهة اخرى ، تلعب مباراة مولودية الجزائر- شبيبة القبائل يوم الاربعاء 13 نوفمبر . ويندرج  اللقاء في اطار الجولة ال10 و الذي كان مبرمجا ل9 نوفمبر قبل ان يؤجل بسبب مشاركة مولودية الجزائر في كاس العرب حيث يواجه فريق القوة الجوية العراقي يوم الجمعة 8 نوفمبر بمدينة اربيل في ذهاب الدور ثمن النهائي .

كما ان الجولة ال13 للرابطة الثانية ، المقررة في 16 نوفمبر، أُخرت  ليوم الاربعاء 20 نوفمبر ، بسبب مشاركة  فرق من الرابطة الثانية في الدور الثالث الجهوي لكاس الجزائر.

أوسمة:

الرابطة 1

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