القسم الممتاز / تسوية الرزنامة: فوز المجمع البترولي على - نصر حسين داي (87-77)

05/11/2019 - 22:01

تغلب المجمع البترولي على نصر حسين داي بنتيجة (87-77)، الشوط الأول (48-34) لحساب تسوية رزنامة بطولة الجزائر لكرة السلة ، القسم الممتاز ( المجموعة الاولى)، جرت  الثلاثاء بقاعة حيدرة ( الجزائر).

وكان هذا اللقاء لحساب الجولة الثانية من المنافسة قد أجل بسبب مشاركة المجمع البترولي في الدور الاول التمهيدي للرابطة الافريقية لكرة السلة (بال)، الذي جرى نهاية شهر اكتوبر بباماكو  (مالي) .

      المجموعة الاولى :          

      المجمع البترولي- نصر حسين داي                   87-77                   

     الترتيب                             نقاط       لعب

1 . المجمع البترولي              6         3

--. طليعة درارية                  6         3

--. نادي الرويبة                   6         3

--. شباب الدار البيضاء           6         3

5. أولمبي مليانة                   5         3 

6. نصر حسين داي               4         3

7 . أولمبي برج بوعريريج        3         3

--. اتحاد سطيف                   3         3

--. نجم شرشال                    3         3

10. ناي ورقلة                    2         3 .

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج

أوسمة:

رياضة, كرة السلة

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