القسم الممتاز / تسوية الرزنامة: فوز المجمع البترولي على - نصر حسين داي (87-77)

تغلب المجمع البترولي على نصر حسين داي بنتيجة (87-77)، الشوط الأول (48-34) لحساب تسوية رزنامة بطولة الجزائر لكرة السلة ، القسم الممتاز ( المجموعة الاولى)، جرت الثلاثاء بقاعة حيدرة ( الجزائر).
وكان هذا اللقاء لحساب الجولة الثانية من المنافسة قد أجل بسبب مشاركة المجمع البترولي في الدور الاول التمهيدي للرابطة الافريقية لكرة السلة (بال)، الذي جرى نهاية شهر اكتوبر بباماكو (مالي) .
المجموعة الاولى :
المجمع البترولي- نصر حسين داي 87-77
الترتيب نقاط لعب
1 . المجمع البترولي 6 3
--. طليعة درارية 6 3
--. نادي الرويبة 6 3
--. شباب الدار البيضاء 6 3
5. أولمبي مليانة 5 3
6. نصر حسين داي 4 3
7 . أولمبي برج بوعريريج 3 3
--. اتحاد سطيف 3 3
--. نجم شرشال 3 3
10. ناي ورقلة 2 3 .
المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج