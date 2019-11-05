القسم الممتاز / تسوية الرزنامة: فوز المجمع البترولي على - نصر حسين داي (87-77)

تغلب المجمع البترولي على نصر حسين داي بنتيجة (87-77)، الشوط الأول (48-34) لحساب تسوية رزنامة بطولة الجزائر لكرة السلة ، القسم الممتاز ( المجموعة الاولى)، جرت الثلاثاء بقاعة حيدرة ( الجزائر).

وكان هذا اللقاء لحساب الجولة الثانية من المنافسة قد أجل بسبب مشاركة المجمع البترولي في الدور الاول التمهيدي للرابطة الافريقية لكرة السلة (بال)، الذي جرى نهاية شهر اكتوبر بباماكو (مالي) .

المجموعة الاولى :

المجمع البترولي- نصر حسين داي 87-77

الترتيب نقاط لعب

1 . المجمع البترولي 6 3

--. طليعة درارية 6 3

--. نادي الرويبة 6 3

--. شباب الدار البيضاء 6 3

5. أولمبي مليانة 5 3

6. نصر حسين داي 4 3

7 . أولمبي برج بوعريريج 3 3

--. اتحاد سطيف 3 3

--. نجم شرشال 3 3

10. ناي ورقلة 2 3 .

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج