القضاء على إرهابيين اثنين بمنطقة جبل الرياشة بتيبازة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صبيحة اليوم الأربعاء، من القضاء على إرهابيين اثنين بمنطقة جبل الرياشة ببلدية الداموس ولاية تيبازة لترتفع بذلك حصيلة العملية التي لاتزال متواصلة، إلى ثلاثة إرهابيين تم القضاء عليهم وضبط ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية التي باشرتها وحدات الجيش الوطني الشعبي يوم 03 نوفمبر 2019 بمنطقة جبل الرياشة، بلدية الداموس، ولاية تيبازة/ن.ع.1، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 06 نوفمبر 2019، على إرهابيين (02) بحوزتهما مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، لترتفع حصيلة هذه العملية التي لا تزال متواصلة إلى القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين وضبط ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف".

وأضاف البيان أن "هذه العملية النوعية تأتي لتؤكد الجهود الحثيثة لقوات الجيش الوطني الشعبي في التعقب والقضاء على هؤلاء المجرمين عبر ربوع البلاد لبسط الأمن والسكينة في أوساط المواطنين".