دراسة : قلة النوم تزيد من خطر إصابة النساء بهشاشة العظام

حذّرت دراسة أمريكية حديثة من أن قلة النوم من شأنها أن تزيد من خطر إصابة النساء بهشاشة العظام.

وكشف باحثون من جامعة (بافالو) في دراسة نشرت في دورية (جورنال أوف بون أند مينيرال ريسيرتش) العلمية، أن عدم حصول النساء على قدر كاف من النوم ليلا، يزيد خطر انخفاض كثافة المعادن في العظام، ويسهم في الإصابة بمرض هشاشة العظام.

وقد تابع فريق البحث عادات النوم لدى ما يزيد على 11 ألف سيدة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات لصحة العظام، وتوصلوا إلى أن السيدات اللاتي حصلن على 5 ساعات أو أقل من النوم ليلا، انخفضت لديهن كثافة المعادن بالعظام في جميع المواقع الأربعة التي تم تقييمها، وهي الجسم كله والورك والعنق والعمود الفقري، مقارنة بالنساء اللائي حصلن على 7 ساعات ليلا.

وانخفضت كتلة العظام لدى النساء بعد النوم لمدة 5 ساعات بنسبة 22 بالمائة، كما واجهن مشكلة هشاشة العظام في منطقة الورك والعمود الفقري بنسبة 63 بالمائة.

وأوضحت المشرفة على فريق البحث الدكتورة هيذر أوشس بالكوم، أنه وفقا لنتائج الدراسة، فإن النوم قد يؤثر سلبا على صحة العظام، وهذا يضاف إلى قائمة الآثار الصحية السلبية لضعف النوم.

وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الدراسة أيضا بمثابة تذكير بالسعي إلى النوم لمدة 7 ساعات أو أكثر وهي الساعات الموصى بها ليلا، مشيرة إلى أنه -وفقا لنتائج الدراسة - فإن الحصول على قسط كاف من النوم ليلا، أي حوالي من 7 إلى 8 ساعات يوميا، يحسن الصحة العامة ويقي الجسم من الأمراض وعلى رأسها السمنة والفشل الكلوي.