رئيس شبيبة القبائل ينفي إقالة المدرب فيلود

نفى شريف ملال، رئيس شبيبة القبائل، الأخبار التي تحدثت عن إقالة المدرب الفرنسي هيبرت فيلود من منصبه بعد الخسارة المفاجئة أمام إتحاد بلعباس بمباراة مؤجلة عن البطولة الوطنية.

وفي تصريح للقناة الأولى، أكد ملال تمسكه بالمدرب الفرنسي رغم تراجع نتائج الفريق وتسجيله ثلاث هزائم، وعدم التفكير في إبعاده من منصبه، مشيرا إلى أن العمل منصب حول كيفية إصلاح الوضعية الحالية للعودة إلى السكة الصحيحة.

وأشار إلى أن مروجي الإشاعة يهدفون إلى إعطاء الإنطباع بـأن فريق شبيبة القبائل في أزمة، وهو أمر غير صحيح حسب تعبيره.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية