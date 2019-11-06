افتتاح الطبعة الثامنة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران

افتتحت الأربعاء بمركز الاتفاقيات "محمد بن احمد" لوهران الطبعة الثامنة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات (سيبا 2019) بمشاركة زهاء 100 عارض منهم 30 أجنبيا .

وقد أشرف على افتتاح هذه التظاهرة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري بمعية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجمهورية مصر العربية عز الدين أبو ستيت وبحضور ممثل منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بالجزائر نبيل عساف.

ويحضر هذا الصالون المنظم تحت شعار "الصيد البحري وتربية المائيات محرك التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق بالجزائر" بالإضافة إلى مصر ضيف شرف هذه الطبعة متعاملين اقتصاديين من 11 جنسية منها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والهند والصين واليونان وتونس وليبيا وغيرها.

وتشارك مصر من خلال حضور وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وسيعرف هذا الحدث الذي يجمع أيضا 70 متعاملا محليا مشاركة مؤسسات خاصة متخصصة في إنتاج وتسويق معدات الصيد والتجهيزات وأغذية الأسماك المستزرعة والأقفاص العائمة والصناعة البحرية.

وقد تم برمجة ورشات ومحاضرات خلال هذا الحدث على غرار "الاجتماع الجهوي حول تحليل منتجات تربية المائيات البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود" المنظم من قبل اللجنة العامة للصيد لحوض الأبيض المتوسط" وورشة حول "تنفيذ مبادرة حول التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في حوض الأبيض المتوسط" بمبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي .

كما سيتم أيضا تنظيم ندوة حول برنامج خط الطول 181 للمحافظة على أسماك القرش الكبيرة في البحر الأبيض المتوسط من تنظيم الشبكة الجزائرية لحماية التنوع البيولوجي (بروبيوم)" والاجتماع الجهوي حول الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق 2030 وكذا تقديم نتائج تقييم الشعاب الاصطناعية في عنابة وغيرها .

وسيتم تخصيص ضمن هذا الصالون فضاء للشباب المبتكر في مجال الصيد البحري وتربية المائيات مع منح جائزة لأفضل شركة ناشئة بين المشاركين.