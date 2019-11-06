اطلاق خط جديد للسكة الحديدية يربط تبسة بالعاصمة يوم 20 نوفمبر المقبل

سيتم اطلاق خط جديد لنقل المسافرين عبر السكة الحديدية يربط بين مدينتي تبسة و الجزائر العاصمة و ذلك ابتداء من 20 نوفمبر المقبل، حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

و اضاف ذات المصدر ان "هذه الخطوة تهدف الى تقريب مواطني الولايتين و هذا على متن قطار معاد تهيئة تماما مكون من عربات مراقد بالإضافة الى عربات جلوس".

و اشار البيان الى ان الشركة ستزود زبائنها بجميع المعلومات المتعلقة بهذا الخط في وقت لاحق.

للتذكير قامت الشركة في ديسمبر 2018 بتدشين أول رحلة على متن القطار"كوراديا" تربط بين مدينتي عنابة و تبسة.

و سطرت الشركة على المدى المتوسط هدف نقل 17 مليون طن من البضائع و 60 مليون مسافر سنويا عبر خطوط السكة الحديدية في آفاق 2021 .

المصدر : وأج