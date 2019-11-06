البطولة العربية للأندية : انهزام بحرية حسين داي أمام نادي بيروت اللبناني 70-82

انهزم فريق بحرية حسين داي , ممثل الجزائر , أمام نظيره نادي بيروت اللبناني بنتيجة (70-82) لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من البطولة العربية للأندية لكرة السلة (سيدات), اليوم الاربعاء بمدينة مكناس المغربية التي تحتضن المنافسة من 3 إلى 11 نوفمبر الحالي.وتعد هذه الهزيمة الثالثة للاعبات المدرب مقران بلعباس بعد المسجلتين أمام النادي الصفاقسي التونسي (48-60) و النادي المكناسي المغربي (72- 78).

وتبقى للبحرية مقابلة أخيرة في الدور الأول أمام نادي الشارقة الإماراتي المقررة يوم غد الخميس على الساعة (00ر17) بتوقيت الجزائر, حيث يتعين عليها الفوز للتأهل للدور ربع النهائي.

وركن الممثل الثاني للسلة الجزائرية, المجمع البترولي اليوم الاربعاء للراحة, قبل أن يواجه يوم غد الخميس نادي الفحيص الأردني (سا00ر15), علما بأنه سجل فوزا أمام الجيش الملكي المغربي (78-33) و هزيمة أمام أمل الوطن القبلي التونسي (65-79), ضامنا بذلك مروره للدور ربع النهائي.

ومن مجموع الفرق التسعة المشاركة في هذه الدورة, سيقصى الفريق الخامس فقط من المجموعة الثانية, بينما ستتأهل كل التشكيلات الأخرى للربع النهائي المزمع اجراؤه السبت القادم.

المصدر : وأج