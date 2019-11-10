الجريمة المنظمة : توقيف 12 شخصا بتمنراست و شخصا آخر بتيارت

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، هذا السبت بتمنراست، 12 شخصا مع ضبط مركبة رباعية الدفع و مولدات كهربائية و مطارق ضغط، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا و حجزوا بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة بتيارت, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، الأحد، في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 نوفمبر 2019 بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، 12 شخصا وضبطت مركبة رباعية الدفع و 07 مولدات كهربائية و06 مطارق ضغط، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا وحجزوا 06 بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة بتيارت بالناحية العسكرية الثانية".

ومن جهة أخرى، ''ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 50 كيلوغراما من الكيف المعالج ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بسطيف بالناحية العسكرية الخامسة، 03 أشخاص وضبطوا 40912 وحدة من الألعاب النارية''.

و على صعيد آخر "تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة"، يضيف المصدر ذاته.