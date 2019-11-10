أسعار النفط الأسبوعية ترتفع بفضل تفاؤل تجاري متزايد

ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر الحالي، حيث ارتفع سعر خام غربي تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بـ 85ر1 بالمائة، بينما ازداد خام برنت تسليم جانفي بـ 33ر1 بالمائة.

وأغلق خام غربي تكساس الوسيط الأسبوع عند 24ر57 دولار أمريكي للبرميل، في بورصة نيويورك ميركانتايل التجارية، بينما أنهى خام برنت لشهر جانفي الأسبوع عند 51ر62 دولار للبرميل في بورصة لندن للتعاملات الآجلة.

لقد ارتفع سعرا الخامين المذكورين بـ 06ر25 بالمائة و 19ر16 بالمائة على التوالي، حتى الآن من هذه السنة، هابطين من أعلى مستوياتهما في أفريل عندما بلغ ارتفاع خام غربي تكساس الوسيط 40 بالمائة، وخام برنت أكثر من 30 بالمائة.

ويومي الاثنين والثلاثاء، تمتعت أسعار النفط بزيادة كبيرة بعد أن أسهمت معطيات اقتصادية أمريكية - صينية متطورة، بتحسين توقعات الطلب، في حين أن التفاؤل ازداد إزاء إمكانية توصل البلدين لتسوية لخلافهما التجاري.

وخلال اليومين المذكورين، ارتفع خام غربي تكساس الوسيط بـ 03ر1 دولار، بينما تقدم خام برنت بـ 27ر1 دولار.