أم البواقي : لقاء وطني ببسكرة لرصد ظاهرة عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس

تنظم يوم غد الاثنين بولاية بسكرة جمعية ابن الهيثم للعلوم و الفلك التي يوجد مقرها ببلدية عين فكرون (أم البواقي)، لقاء وطنيا لعملية رصد ظاهرة عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، حسب ما علم اليوم الأحد من رئيس ذات الجمعية، زين الدين زروال.

و أوضح زروال، لـ/وأج/، أن تنظيم عملية رصد هذه الظاهرة الفلكية يأتي بإشراف من مديرية الشباب و الرياضة لبسكرة و بالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب و نادي علم الفلك للقاعة متعددة النشاطات "جمورة" بنفس الولاية، بالإضافة إلى جمعية الشباب المبدع للجزائر العاصمة و بمشاركة جمعيات و نوادي لعلم الفلك يمثلون 12 ولاية عبر الوطن.

و تتمثل هذه الظاهرة التي سيتم رصدها بولاية بسكرة نظرا لحالة الطقس الملائمة بها - وفقا لنفس المصدر -- في عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس ابتداء من الساعة (13:35) إلى غاية (19:03) بالتوقيت المحلي حيث سيتم رصد هذا العبور الذي يعتبر ظاهرة نادرة في شكل نقطة سوداء تمر ببطء شديد عبر قرص الشمس.

و دعا رئيس جمعية ابن الهيثم بالمناسبة إلى استعمال أجهزة التيليسكوب و المناظير و وسائل خاصة بسبب صغر حجم كوكب عطارد و بعده وعدم إمكانية رؤيته بالعين المجردة.