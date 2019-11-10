تونس: مجلس شورى النهضة يرشح الغنوشي لرئاسة البرلمان

أعلن مجلس شورى حركة النهضة ، اليوم الأحد ، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان.

وجدد مجلس شورى الحركة، في جلسته المنعقد في دورتها 33 يومي السبت والاحد، تمسك حركة النهضة بحقها في تشكيل الحكومة وفي رئاستها وذلك احتراما لنتائج الانتخابات و للدستور الذي يمكنها من ذلك، وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني.

وكان الرئيس قيس سعيد أجرى سلسلة من اللقاءات التشاورية استقبل خلالها كلا من رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي كما التقى قيادات من "حركة الشعب" و"ائتلاف الكرامة" و"تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي".

وتجمع عديد من الاحزاب المذكورة على الدعوة لتكوين حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وأن تكون لرئيس الجمهورية "الكلمة الفصل" في اختيار شخصية رئيس الحكومة، بحسب تقارير صحفية، بينما صرح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن "اللقاء الذي جمع بين قيس سعيد و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تم بطلب من الأخير، في إطار حرص الحركة على إشراك رئيس الجمهورية في المشاورات التي تبذلها النهضة للدفع نحو تشكيل الحكومة"