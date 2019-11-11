العراق: 301 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات في اكتوبر

كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الأحد، إن احتجاجات العراق خلفت منذ انطلاقها مطلع اكتوبر الماضي، 301 قتيلا و15 ألف مصاب.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية التابعة للبرلمان العراقي، علي أكرم البياتي، في بيان مقتضب، أن "حصيلة الضحايا بلغت 301 شهيدا و15 ألف مصاب، منذ بدء الاحتجاجات".

و منذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد العراق احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلال مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل من جهة أخرى.

وأقرت الحكومة العراقية الشهر الماضي باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه. لكن منظمات حقوقية تقول إن القوات الحكومية تواصل استخدام القوة القاتلة عبر الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت.

وقد رفع المتظاهرون سقف مطالبهم فبعد أن نادوا في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل استقالة حكومته.