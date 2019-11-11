عبد الرزاق زوينة للإذاعة :كل التحضيرات جارية لمراقبة و ضبط مجريات الحملة الانتخابية

أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري عبد الرزاق زوينة أن التحضيرات جارية لمرافقة الانتخابات الرئاسية في أحسن الظروف بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

وأضاف زوينة في تصريح لإذاعة الجزائر من المسيلة أن سلطة ضبط السمعي البصري ضبطت خطة داخلية لمسايرة الحدث الانتخابي خصوصا ما تعلق بالتوزيع العادل للحيز الزمني المخصص لكل مترشح في وسائل الاعلام وإجراء القرعة الخاصة بهذا الغرض.

وأوضح رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أن الاختصاص القانوني لهيئته يخول لها مراقبة وضبط مجريات الحملة الانتخابية في كل مراحلها وصولا إلى مرحلة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع المحدد في الـ 12 ديسمبر مؤكدا على التنسيق القائم بين هيئته والسلطة المستقلة للانتخابات.

المصدر : الإذاعة الجزائرية