يحي باكور للإذاعة: بعض القرارات الأممية أعاقت تحقيق الأمن الغذائي العربي

أكد الأمين العام للإتحاد العربي للمهندسين الزراعيين الدكتور يحي باكور أن بعض القرارات الأممية أعاقت تحقيق الأمن لغذائي العربي، بينما تسبب الإستعمار في تأخير تجسيد التكامل الزراعي بين الدول العربية.

وأوضح باكور ، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى من ولاية الوادي التي يزورها بمناسبة انعقاد الدورة 87 للإجتماع التنفيذي للإتحاد العربي للمهندسين الزراعيين، أن بعض القرارات الأممية تؤثر كثيرا في المجتمعات العربية وفي حلقة الإنتاج العربي، فالدول العربية -حسبه- غير مسموح لها وفقا لهذه القرارات أن تدعم الإنتاج الزراعي العربي بشكل كبير لأن هذه القرارات تقول إن ذلك يؤثر على الميزان التجاري والإقتصاد وغيرها، بينما هذا غير صحيح.

وأبرز المتحدث بعض المقارنات مشيرا إلى أنه في أوربا يدعمون الإنتاج الزراعي بين 30 و 46 بالمائة من السعر، بينما غير مسموح في الدول العربية أن يدعموا الإنتاج الزراعي بهذا الشكل على حد تعبيره.

وشدد على أن لا تنمية عربية ما لم يتم تحقيق التنمية الريفية ، مشيرا إلى أن الإتحاد سيتقدم للجامعة العربية خلال الشهر المقبل ليكون موضوع التنمية الريفية هو الموضوع الإقتصادي الذي سيناقش في اجتماع القمة العربية المقبلة.

و عن رؤيته لاسباب عدم تجسيد التكامل الزراعي بين الدول العربية، يرى ضيف القناة الأولى أن ذلك ليس مرده الإرادة الشعبية، " لكن ما زرعه الإستعمار من فتن تبقى تأثيرها لسنوات وربط الإقتصادات العربية في كل دولة معه (الإستعمار) وليس فيما بين الدول العربية".

و أضاف "كانت العوائق التجارية التي أنشأتها المنظمات الأممية بين الدول العربية كبيرة جدا، لكن الآن الجامعة العربية استطاعت أن تنشئ منطقة التجارة العربية الكبرى من أجل تسهيل التبادل التجاري وإزالة الحواجز الجمركية.. صحيح أن القرارات لم تنفذ حتى الآن بشكل كامل لكن نأمل أن يتم تنفيذ ذلك بإرادة شعبية وقرارات رسمية".

كما تحدث الدكتور يحي باكور عن واقع الإنتاج الزراعي في سوريا مؤكدا أنه " بعد إنتهاء الأزمة بنسبة 95 بالمائة وعودة الأمن بمعظم المناطق بدأت عملية الإنتاج مرة أخرى وتم الشروع في تصدير بعض المنتجات ووضعت خطة باجتماع وطني من أجل العودة إلى ما كنا عليه سابقا، وخلال سنتين وثلاث سنوات ستعود سوريا مكتفية ذاتيا مع فاض للتصدير".

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية .