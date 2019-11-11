سلطة الانتخابات : اجراء قرعة توزيع المساحات الزمنية لتدخلات المترشحين في وسائل الإعلام هذا الخميس

تنظم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نهاية هذا الاسبوع لقاء خاصا بتوزيع تدخلات المترشحين الخمسة لرئاسيات ال12 من ديسمبر في وسائل الاعلام العمومية السمعية والبصرية استعدادا للحملة الانتخابية التي ستنطلق الأحد القادم ، كما سيتم امضاء ميثاق شرف بين السطة والمترشحين لضمان الشفافية خلال الحملة الانتخابية .

وتجري الاستعدادات بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على قدم وساق لضبط برنامج العملية الانتخابية حيث ستجرى يوم الخميس القادم عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص المترشحين الخمسة بوسائل الاعلام الثقيلة .

وقد أوضح المكلف بالاعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع أن المخطط سيبدأ يوم الخميس 14 نوفمبر باجراء عملية القرعة لتحديد الوقت الخاص لكل المتدخلين المترشحين في وسائل الاعلام الثقيلة مثل التلفزة والراديو وذلك حسب ما سطره المجلس الدستوري من القائمة 1 الى 5 " .

ويبقى ميثاق أخلاق الممارسات الانتخابية من أهم الضوابط التي تراهن عليها السلطة لضبط شروط العملية مما يجعل السلطة على نفس المسافة مع كل المترشحين .

وأكد علي ذراع في هذا السياق أن العملية الثانية التي ستجرى يوم الخميس تتعلق بامضاء ميثاق الشرف الانتخابي وهو ميثاق أخلاقي وليس قانوني وقال "إنما هو ميثاق بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع كل المترشحين الخمسة حتى لا تكون هناك تجاوزات في الحملة و لا تحدث شتائم أو تعدي على حرمات الآخر ،وفي الجزء الثاني من الميثاق فكل وسائل الاعلام في الجزائر مدعوة لامضاء على هذا الميثاق لكي نتفق جميعا على كيفية العمل بأخلاق ...العمليتين ستمهدان الطريق ليوم الأحد المقبل لانطلاق الحملة الانتخابية " .

وتأمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في محو الاثار السلبية والاختلالات التي شابت المواعيد الانتخابية السابقة .

المصدر : الاذاعة الجزائرية