موقع علي بابا يعلن عن مبيعات قياسية في أول دقيقتين من يوم التسوق الإلكتروني الصيني

وصلت مبيعات "يوم العزاب" (11/11) على منصة "تيمول" الالكترونية في الصين إلى 10 مليارات يوان (حوالي 1.44 مليار دولار أمريكي) خلال دقيقة واحدة و36 ثانية فقط من انطلاق مهرجان التسوق في منتصف ليل الاثنين.

ووفقا لشركة "علي بابا"، صاحب منصة "تيمول"، قد شاركت أكثر من 22 ألف علامة تجارية أجنبية من 200 بلد ومنطقة في إطلاق فورة التسوق هذا العام في الصين.

وبدأ عملاق التجارة الالكترونية نشاط الترويج السنوي للتسوق عبر الإنترنت في 11 نونبر عام 2009، وهو يوم يحتفل به العديد من الشباب الصينيين ك"يوم للعزاب".

وتم اختيار التاريخ لأن 11-11 تشبه أربعة "أعواد عارية"، وهو مصطلح صيني يشير للأعزب.

وبلغت مبيعات المهرجان الأول للتسوق عبر منصة "تيمول" حوالي 52 مليون يوان.

وقد وصلت مبيعات "يوم العزاب" لشركة "علي بابا" 5ر213 مليار يوان في العام الماضي.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية