تعيين محمد بوغلالي طبيبا جديدا للمنتخب الوطني

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم,عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت, هذا الاثنين,عن تعيين الدكتور محمد بوغلالي في منصب طبيب جديد للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي يتأهب لخوض مقابلتين رسميتين لحساب الجولتين الأولى و الثانية من تصفيات كاس امم افريقيا 2021 , ضد كل من زامبيا هذا الخميس بملعب نصطفى تشاكر بالبليدة و منتخب بوتسوانا يوم 18 من الشهر الجاري بغابورون .

وأوضحت الاتحادية في بيانها, أنّ تعيين الدكتور بوغلالي, الذي خلفا الدكتور محمد العربي بنعزيب, كان بالتشاور مع الناخب الوطني جمال بلماضي.

وسبق للدكتور بوغلالي, ان تولي نفس المنصب مع المنتخب في الفترة الممتدة من 2007 الى 2014 اين تولى الاشراف على المتابعة الطبية للخضر خلال تحضيراتهم لكأسي أمم إفريقيا بأنغولا 2010 و2013 بجنوب افريقيا, كما شارك كذلك في الفريق الطبي المشرف على المنتخب في كاسي العالم 2010 و 2014 على التوالي بجنوب افريقيا و البرازيل .

وسبق للدكتور بوغلالي,أب لأربعة أطفال, و الحاصل على شهادة في الطب الرياضي من جامعة الطب بتولوز, في اختصاص إعادة التأهيل الحركي, أن تولى منصب مدير طبي بمركز المعالجة بمياه البحر "طالاسو تيرابي" بسيدي فرج (الجزائر), بالإضافة الى عمله مع عدة اتحاديات رياضية وطنية , منها اتحادية كرة القدم في الفترة الممتدة من 2010 الى 2016 بصفته طبيبا فيدراليا.

و لم تكن هذه الفترة الأولى التي تولى فيها منصب طبيب فدرالي, حيث سبق له توليه في 1993 و 1996 , في فترة المرحوم رشيد حرايق ثم العربي بريك, بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الطبية للاتحادية من 2002 إلى 2008 التي كان يرأسها الدكتور زرقيني .

وبالإضافة إلى الدكتور بوغلالي, تمّ تعزيز الطاقم الطبي بالفرنسي يوان ديكسترا الحاصل على شهادات عليا في التدليك و العلاج الطبيعي.