الطيب بوزيد للاذاعة: على جميع القطاعات انشاء مراكز بحث للمساهمة في اقتصاد البلاد

أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد ان تطوير البحث العلمي يعني بشكل واضح تطوير الدراسات العليا مشددا على ضرورة استرجاع الدور الاكاديمي للجامعة الجزائرية .

و دعا الوزير الذي حل اليوم الاثنين ضيفا على برنامج "الخلفية والقرار" الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى جميع الوزارات الى انشاء مراكز بحث لتنسيق العمل بين الجامعة والادارة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني .

وقال بوزيد " لابد على كل القطاعات ان تخلق ما يسمى مركز البحث والتطوير التكنولوجي داخل المؤسسة، وتوظف دكاترة لكي يسطروا على سياسة القطاع فيما يخص البحث والتطوير التكنولوجي، و في تلك المرحلة سنتمكن من تطويرمنتجات و اليات جديدة ومناهج حديثة في كل الامور".

هذا وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى عملية توزيع الطلبة على مختلف التخصصات، واكد انه لا بد من اعادة النظر في عملية توزيع الطلبة الممتازين ليكون توزيعا عادلا ، مؤكدا وجوب التدقيق في المنشور الوزاري المتعلق بتوجيه الطلبة و"لهذا سننشئ في القريب لجنة على مستوى الوزارة متكونة من اساتذة بنظرة استشرافية تراعي رغبات الطلبة واحتياج الدولة الى اطارات ذواتي كفاءة في جميع الميادين".

المصدر : القناة الاولى