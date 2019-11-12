هلاك 4 أشخاص اختناق بغاز أول أكسيد الكربون في ثلاث ولايات

هلك أربعة أشخاص وتم إنقاذ 6 آخرين في حوادث اختناق بغاز أول أكسيد الكربون في ثلاث ولايات، وفق ما أوردته مصالح الحماية المدنية هذا الاثنين.

ولقي شخصان حتفهما جراء اختناقهما بغاز أول أكسيد الكربون اليوم الاثنين بسيدي بلعباس وأوضحت ذات خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية بالولاية أن الضحيتين هلكا جراء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من موقد على مستوى ورشة بناء لسكنات ببلدية الحصيبة (دائرة مولاي سليسن).

وقد تم نقل جثتي الضحيتين البالغين من العمر 47 و58 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلاغ.

﻿وبالمدية، توفي شخص أربعيني اليوم الاثنين فيما تم إنقاذ ستة أشخاص جراء اختناقهم بغاز أحادي الكربون في حادثين متفرقين بالمدية

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث الأول وقع صباح اليوم في حي "1 نوفمبر" بوسط مدينة البرواقية (30 كلم شرق المدية) حيث توفي شخص جراء استنشاقه لغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان مائي.

وفي حادث آخر، تمكنت عناصر الحماية المدنية في نفس اليوم من إنقاذ ستة أشخاص اختنقوا بغاز أحادي الكربون في حي "مصالح" بوسط مدينة المدية .

وتم إنعاش الستة أشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 و 82 سنة في الوقت المناسب و تحويلهم إلى مستشفى "محمد بوضياف" أين تلقوا الإسعافات اللازمة، يضيف نفس المصدر.

كما هلك شخص يبلغ من العمر 88 سنة ببلدية عين كرشة (أم البواقي) اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون

و أوضحت مصالح الحماية المدنية أسباب الحادث تعود إلى تسرب غاز أحادي الكربون من موقد طهي بمنزل يع بشارع حرشي بغدوش الواقع بلدية عين كرشة.

و قد تدخلت عناصر الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية لعين كرشة و نقلوا الضحية إلى العيادة متعددة الخدمات بذات المدينة حيث أكد الطبيب المناوب حالة الوفاة، وفقا لذات المصدر.